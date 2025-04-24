Altun’a altın gibi bütçe

“Türkiye markasını güçlendirmek” iddiasıyla 2018 yılında kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri itibarıyla muhalefetin eleştirilerinin merkezine oturdu. Muhalefetin, “Kamuoyu algısını iktidar lehine yönetmek” ile suçladığı başkanlığın harcamaları da tartışma konusu oldu. 2024 yılına 4 milyar 126 milyon TL başlangıç ödeneği ile giren İletişim Başkanlığı, yılın tamamında 5 milyar 56 milyon TL’lik kaynak kullandı.

‘ÖZEL’ HARCAMA

İletişim Başkanlığı, 2025 yılına da hızlı başladı. Buna göre, Başkanlığın 2025 yılının ocak-mart döneminde yaptığı toplam harcama, kayıtlara 1 milyar 565 milyon TL olarak geçti.

2024 yılında 5 milyar TL, 2025’in ilk üç ayında ise 1,5 milyar TL harcayan başkanlığın toplam harcaması içinde Özel Kalem Müdürlüğü’nün payı da hesaplandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un çalışma programını düzenlemek, resmi ve özel yazışmalarını hazırlamak, protokol ve tören işlerini yürütmek gibi işlerden sorumlu müdürlüğün yıllık harcamasının, bin 665 asgari ücret kadar olduğu öğrenildi.

2024’TE 28,4 MİLYON TL

İktidarı eleştiren haberlere yapıştırdığı, “dezenformasyon” etiketiyle tartışılan İletişim Başkanlığı’nın 2024 yılına yönelik mali raporları, Özel Kalem Müdürlüğü’nün harcamalarının büyüklüğünü ortaya koydu. Raporlara göre, İletişim Başkanı Altun’un programıyla ilgili işlerin düzenlendiği bütçeden 2024 yılında, 28 milyon 314 bin 281 TL harcandı.

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SEÇİM MESAİSİ

İktidarı eleştiren haberlere, “dezenformasyon” etiketi yapıştıran Başkanlık, 2024 yılında artan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi paylaşımı sayısını, “Yerel seçimler sürecinde dezenformasyon içeren haberlerdeki artış” ile açıkladı. Başkanlığın 2018’de 584 olan personel sayısı da 2024’ün sonunda bin 783’e fırladı.