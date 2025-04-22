Altun’dan seçim mesaisi

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 24 Temmuz 2018 tarihinde kurulan İletişim Başkanlığı, faaliyetleri nedeniyle kısa sürede tartışmalı hale geldi. 2019’da 344 milyon 531 milyon TL olan kurumun toplam bütçesi, 2024 yılında 4,1 milyar TL’ye kadar çıkarıldı. Faaliyetleri itibarıyla “Kamuoyunda iktidar lehine algı yaratmak için çalışıyor” yorumlarına neden olan İletişim Başkanlığı’nın 2024 yılı faaliyetlerini içeren raporunu tamamladı.

SEÇİM SAVUNMASI

İletişim Başkanlığı’nın 2024 yılında, Dezenformasyon ile Mücadele Bülteni aracılığıyla paylaştığı haber sayısındaki artış ile sosyal medya paylaşımı sayısındaki artış sayısına da dikkati çeken bir savunma geldi. Mart 2024’te gerçekleştirilen ve AKP’nin çok sayıda kenti kaybetmesiyle sonuçlanan yerel seçim sürecinde dezenformasyon içeren haber ve paylaşımlarda artış göründüğünü savunan başkanlık, “Bu nedenle 2024’te doğrulama faaliyeti sayısı hedeflenen değerin üzerinde gerçekleşmiştir” ifadesini kullandı.

ÜNİVERSİTE KULÜPLERİ

Raporda, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin görev tanımlarından bazıları şöyle sıralandı:

• 7/24 esasına göre dijital ve konvansiyonel medya taramaları gerçekleştirerek, ülkemize yönelik ya da uluslararası kamuoyunu ilgilendiren dezenformasyon kampanyalarını tespit etmek.

• Dezenformasyonla ilgili farkındalık oluşturmak için kamu kurumlarında düzenlenen programlarda el broşürleri dağıtmak, sosyal medyada dijital içerikler paylaşmak.

• Gençlerin kariyerlerine başlamadan önce, dezenformasyon konusunda bilinçlenmeleri ve doğru bilgiye ulaşma kültürünün yaygınlaşması amacıyla üniversitelerde Dezenformasyonla Mücadele Kulüpleri kurulmasını sağlamak.

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İLETİŞİM ORDUSU

Kuruluş yılı olan 2018 yılında 584 personeli bulunan İletişim Başkanlığı’nın yıllara göre personel sayısı:

• 2018: 584

• 2019: 644

• 2020: 721

• 2021: 824

• 2022: 943

• 2023: bin 114

• 2024: bin 783