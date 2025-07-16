Altun’un 6 aylık faturası: İletişim’den 3,1 milyar TL’lik harcama

İletişim Başkanlığı’nın, 'Propaganda Başkanlığı' olarak nitelendirilmesine yol açtığı gerekçesiyle eleştirilen Fahrettin Altun’un, 10 Temmuz’da görevden alındı.

Altun’un yeni görev yeri, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu Başkanlığı oldu.

Kuruluşundan itibaren İletişim Başkanı olarak görev yapan Altun’un TİHEK’e atanması, “Tenzili rütbe” olarak nitelendirildi.

Altun’un yerine ise İletişim Başkanlığı’na, Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran atandı.

Altun’un, “AKP’deki iç hesaplaşma” nedeniyle olduğu öne sürülen görevden alınma kararının ardından gözler, İletişim Başkanlığı’nın harcamalarına çevrildi.

Kamuoyunda iktidar lehine algı oluşturmak için çalıştığı gerekçesiyle eleştirilen başkanlığın 2025’in ilk yarısındaki toplam harcaması, 3 milyar TL’yi aştı.

ŞUBAT’TA HARCAMA REKORU

İletişim Başkanlığı, Fahrettin Altun başkanlığında geçilen Ocak-Haziran 2025 döneminde toplam 3 milyar 134 milyon 972 bin TL’lik kaynak kullandı.

Başkanlığın 2025’in ilk altı ayında en yüksek harcamaya imza attığı ay, 704 milyon 144 bin TL’lik harcamaya imza atılan şubat ayı olarak kayıtlara geçti.

Altun idaresindeki İletişim Başkanlığı’nın toplam 3,1 milyar TL’ye ulaşan Ocak-Haziran 2025 dönemi harcaması, aylara göre şöyle sıralandı: