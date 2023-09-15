Altyapı çalışmasında işçi toprak altında kaldı

Kayseri’de altyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 1 işçi toprak altında kalırken, yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.



Kocasinan ilçesi Şeker Mahallesi 6143. Sokak’ta Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ekipleri tarafından yapılan altyapı çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi. Bu sırada açılan çukurda bulunan işçi M.K., toprağın altında kaldı. Ekip arkadaşlarının yardımı ile toprağın altından çıkarılan M.K., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Toprağın kayması ve işçilerin yaşadığı panik ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.