Altyapı yetersiz, felaket artacak

İklim kriziyle birlikte sıklıkla yaşanmaya başlayan aşırı hava olaylarına kentlerin altyapısı hazır değil. Her yağış felakete yol açıyor. Uzmanlar, “Önlem alınmazsa her defasında ölümlü kayıplarla karşılaşırız” diyor.

Ada Sude ATAK

İklim krizinin yıkıcı etkisi, ranta dayalı şehir planları kentleri adeta felakete sürüklüyor. Ülke genelinde günlerdir etkili olan aşırı yağışların ardından birçok kent sel sularına teslim oldu. Evleri su bastı, caddeler göle döndü, yurttaşlar mahsur kaldı. Ordu ve Muş’ta sel sularına kapılan 2 kişi hayatını kaybetti. Her yıl artarak yaşanan bu olaylara çözüm bulunmamasına ise uzmanlar tepkili. Uzmanlar, kısa, orta ve uzun vadede kentlerde planlama yapılması yönünde yetkililere seslendi.

Ordu’nun Çaybaş ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele döndü. Çay Mahallesi’nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularına kapıldı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen ekipler Karakoç’un cenazesini, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında buldu. Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış İkizce ilçesinde de hasara yol açtı.

Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu. Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı. Öte yandan Fatsa ilçesinde de kentler göle döndü. Ekiplerin bölgede yaptığı incelemelerin ardından açıklama yapan Ordu Valiliği; İkizce ilçesinde metrekareye 186,7, Çaybaşı ilçesinde 78,43, Ünye ilçesinde 89,8 kilogram yağış düştüğünü aktardı. Valilik, 6 su baskını, 10 mahsur kalma ve 1 kayıp ihbarı yapıldığını kaydetti.

PLANLAMA YAPILMASI ŞART

Can kaybıyla sonuçlanan bir sel olayı da Muş’ta yaşandı. Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dereler taştı, yollar adeta göle döndü. Nazar Karataş isimli yurttaş ise meydana gelen selde akıntıya kapıldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi sudan çıkarıldı. Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, BirGün’e yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:

“İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın beklenen sonuçlarından birisi özellikle sağanak, gök gürültülü yağış mevsimindeki yağışların daha şiddetli, aşırı olma olasılığı. Gök gürültülü yağışlar son dönemde daha şiddetli oluyor. Bunun nedeni küresel ısınma sonucunda bağlaşmanın artması, ısınan hava kütlelerinin nem tutması ve nem tutma kapasitesinin artması dolayısıyla hidrolojik döngünün hızlanması. Yağış olasılığı varsa özellikle yılın sıcak döneminde konvektif kararsız hava koşulları daha şiddetli yağış üretiyor. Bu iklim değişikliğinin beklenen sonuçlarından bir tanesi.

Tüm bunlar; doğal akarsu akışlarını, dere yataklarını yok ederek kentleşen geniş alanlarda ciddi bir sorun doğuruyor. Çünkü geleneksel kanalizasyon ve yağmur suyu uzaklaştırma sistemleri, bu sağanak yağışların ürettiği seli karşılamıyor. O yüzden iklim değişikliğini, şiddetli yağışları dikkate alarak mühendislik çalışmalarını artırarak bu etki azaltılabilir. Yani altyapı geleneksel yağmur suyu uzaklaştırma sistemlerinin daha kuvvetli hale getirilmesi gerekir. Mühendislik altyapıları geliştirilmeli. Kentlerin bozulan fiziki coğrafyası yeniden kente kazandırılmalı. Yani yok edilen, kanal içine alınan ya da kısmen beton içine alınan eski akarsular, sel yarıntıları doğal yeşil alanlara dönüştürülmeli. Ayrıca yeşil çatılar yapılmalı. Yeşil çatılar da özellikle yağmur suyu hasadı yapılması açısından kritik bir rol oynuyor.” Türkeş alınması gereken önlemleri ise özetle şöyle sıraladı:

• Hem yerel yöneticiler hem ilgili bakanlıklar kurum kuruluşlar kesinlikle iklim değişikliğini dikkate alan önce kısa ardından orta ve uzun vadeli kentsel girişim planları hazırlamalı.

• Kentsel gelişim ve bölgesel planlama birlikte yapılmalı.

KENTLER SULAR ALTINDA

Aşırı yağışların yaşandığı kentlerin bazılarında dün şu olaylar meydana geldi:

Van: Buğulukaynak ve Salahane mahallelerinde kuvvetli yağış sonrası taşkınlar meydana geldi. Yollar göle döndü, evleri su bastı.

Erzurum: Tekman ilçesinde yaşanan selde ise bir köprü yıkıldı, iki araç sele kapıldı. Evleri su basmasının ardından mahsur kalan 4 hasta ise ekiplerin yardımıyla çıkarılıp hastanelere sevk edildi.

Ağrı: Tutak ilçesine bağlı Palandöken ve Sorguçlu köylerinde meydana gelen selden tarım arazileri ve yollar zarar gördü.

Kars: Sarıkamış ilçesinde caddelerde su baskınları yaşanırken bazı rögarlar tıkandı. Erenler Mahallesi’nde iki evin bodrum katını ve odunluklarını, İnönü Mahallesi’nde de bir mobilya deposunu su bastı.

Ardahan: Heyelan yaşandı. Ardahan-Ardanuç karayoluna yamaçtan düşen kayalar trafiğin durmasına neden oldu.

Samsun: Uludere Mahallesi bağlantı yolunda yağış nedeniyle yol çöktü. Çökme nedeniyle ekipler çalışma başlattı. Valilik ise ‘denize girmeyin’ uyarısı yaptı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada yağışların ardından mahsur kalan 34 kişinin tahliye edildiği bildirildi.