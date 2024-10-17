Altyapıdaki çürük korkuyu artırıyor

Malatya’nın Kale ilçesinde dün sabah saatlerinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10,07 kilometre derinlikte yaşanan deprem; Elazığ, Diyarbakır, Urfa, Antep, Erzincan, Adıyaman, Maraş, Batman, Dersim ve Kayseri’de de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.46’da yaşanan depremin ardından en az 77 artçı sarsıntı daha yaşandı. Paniğe kapılan yurttaşlar, ev ve işyerlerinden sokaklara çıktı.

AFAD, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne en az 374 ihbar geldiğini duyurdu. Açıklamada, ilk belirlemelere göre; Malatya, Urfa ve Elazığ’da 4 binada hasar meydana geldiği kaydedilerek Elazığ’da kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişinin sağ olarak kurtarıldığı duyuruldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da 187 kişinin depremden etkilendiğini, 43 kişinin tedavi altında olduğunu söyledi.

Urfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban Mahallesi’nde Ali Kılıç’a ait tek katlı evin yan tarafına yapılan ek balkon deprem nedeniyle çöktü. Çökme sırasında balkonun yakınlarında bulunan ve hamile olduğu öğrenilen Hatice Kılıç yaralandı. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, 94 kişinin yaralandığını ve hastaneye gittiğini duyurdu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da 20 civarında kişinin deprem sırasında panik halinde camdan atladığını açıkladı. Öte yandan Malatya’nın Pütürge ve Kale ilçelerinde de kaya düşmesi yaşandı.

Urfa’da deprem nedeniyle binanın ek balkonu yıkıldı, bir kişi yaralandı.

EĞİTİME ARA

Malatya, Elazığ, Batman, Urfa ve Adıyaman’da eğitime bir gün ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Malatya ve Elazığ’daki okullarda hasar tespit edilmediğini açıkladı.

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HASARLI BİNALARDAN UZAK DURUN

Afetin ardından deprem uzmanları da peş peşe açıklamalar yaptı. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür depreme ilişkin "2020 yılında Elazığ depremi nedeniyle bu fay büyük ölçüde kırılmıştı. Muhtemelen bu gün olan deprem 6 Şubat 2023 depremlerinin bu faya enerji transferinin bir sonucudur. Endişe yok" dedi.

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İKTİDARIN DEPREM GÜNDEMİ YOK

TMMOB Malatya İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Sekreteri Bektaş Tatar, kentteki yapı stokuna ve altyapısına dikkat çekti. Tatar şunları söyledi: “Deprem genel olarak ilde bir korku iklimi oluşturdu. Yapılarla ilgili şu an yıkılan ya da hasar alan bir bina duyumu almadık. Malatya’da deprem riski devam ediyor. Deprem riski nedeniyle Malatya’daki yapı stokunu tamamı hasar tespit çalışmalarıyla gözden geçirildi ama bu çalışmalar yeterli değil. Binaların hasar durumları hep değişti ve kimlik süreci de yaşadı. Olmaması gereken değişimlerin yaşandığını da düşünüyorum. Takip edilmesi şart. Öte yandan kentte yapılan köy konutları da hâlâ teslim edilmedi. Altyapı çalışmaları tamamlanmadı. Genel olarak kentteki altyapı çalışmaları da eksik. Mevcut altyapı üstüne üstyapı yapılmaya çalışılıyor. Üstyapıyı kaldıracak bir altyapı yapılması lazım ancak kanalizasyonundan elektriğine ilgilenilmesi ve güçlendirilmesi gerekiyor.”

Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erçin Kasapoğlu, "Güneydoğu başta olmak üzere irili ufaklı depremleri önümüzdeki günlerde beklememiz doğaldır. Malatya’da oluşan deprem de tetikleme sonucu oluşmuş bir depremdir. Büyüklükleri 5.7 olur. AKP iktidarının depremle mücadele diye bir gündemi yok" dedi.