''Altyapıya yatırım yok ama koltuğa doymayanlara sorunsuz terfi var''

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında sorun yaşandığı iddialarına ilişkin "Devletin en kritik haberleşme kurumları kamusal sorumlulukla değil, siyasal sadakat ve çıkar ilişkileriyle yönetildiği sürece; bu ülkede iletişim çökmesi kader değil, kaçınılmaz bir sonuç olacaktır. Altyapıya yatırım yok, ama koltuğa doymayanlara sorunsuz terfi var" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından iletişim altyapısında sorunlar yaşandığı iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akay, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Her depremde aynı utanç tekrar ediyor. Afet anlarında iletişim şebekeleri çöküyor, insanlar sevdiklerine ulaşamıyor. Bu bir kader değil, yıllardır çözülemeyen altyapı skandalıdır.

Devletin en kritik haberleşme kurumları kamusal sorumlulukla değil, siyasal sadakat ve çıkar ilişkileriyle yönetildiği sürece; bu ülkede iletişim çökmesi kader değil, kaçınılmaz bir sonuç olacaktır.

Ama ne gariptir ki, altyapıya yatırım yapmayan Türk Telekom’un başındaki isim Ümit Önal, sadece üç gün önce Türk Telekom’un iştiraklerinde tam 14 ayrı koltukta oturuyordu. Şimdi bu kişi Siber Güvenlik Başkanlığı gibi kritik bir göreve getirildi. Altyapıya yatırım yok, ama koltuğa doymayanlara sorunsuz terfi var.

Millet internete ulaşamazken, bu sistem koltuğa erişimi garanti ediyor. Hesap sormak millet adına boynumuzun borcudur!”