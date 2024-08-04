Altyazı Dergisi'nden 'Cüneyt Cebenoyan' kapağı: Saygı ve özlemle anıyoruz

Gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, 5 yıl önce Konya’nın Seydişehir ilçesinde geçirdiği trafik kazasında 59 yaşındayken hayatını kaybetti. Kurulduğu günden itibaren gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

Altyazı Dergisi, yeni sayısında Cüneyt Cebenoyan'ı kapağına taşıdı.

Dergiden yapılan açıklamada, "Sinema ve müzik yazarı, radyo programcısı, dostumuz Cüneyt Cebenoyan'ı kaybedeli beş yıl oldu. Sevgi ve özlemle anıyoruz" denildi.

Sinema ve müzik yazarı, radyo programcısı, dostumuz Cüneyt Cebenoyan'ı kaybedeli beş yıl oldu. Sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/qEcnIgqLAy

3 Ağustos 2019'da 59 yaşındayken yaşamını kaybeden gazeteci, sinema yazarı ve film eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan’ın ablası Yasemin, 30 Aralık 1994'te Opera Pastanesi'ne bir PKK'linin koyduğu bombayla hayata veda etti. Aynı patlamada Onat Kutlar da hayatını kaybetti. 3 yıl sonra aynı gün yani 30 Aralık’ta doğan Ali ismindeki oğlunu ise anne ve babasıyla beraber 17 Ağustos 1999 depreminde kaybetti. 2001 yılında ise Ali’nin kardeşi Elif doğdu ve Cüneyt ile Ayşegül Cebenoyan tekrar anne ve baba oldu.

Cebenoyan, Boğaziçi Üniversitesi’nde ekonomi okudu. 12 Eylül döneminde 15 ay boyunca cezaevinde kalan Cebenoyan, ‘Dar Elbise’, ‘Gözümün Nuru’ ve ‘Hayatboyu’ filmlerinde oynadı. Usta isim, bir dönem oyunculuk da yaptı. Uzun yıllar gazetemizde köşe yazarlığı yapan Cebenoyan, sinema yazıları ve film eleştirileri yazdı.

FIPRESCI (Uluslararası Film Eleştirmenleri Birliği), NETPAC (Asya ve Pasifik Sineması Teşvik Ağı) ve SİYAD üyesi olan Cebenoyan konuk ve jüri üyesi olarak pek çok ulusal ve uluslararası film festivalinde görev aldı.