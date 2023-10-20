Aluform Pekintaş direnişinin birinci yılı: Patron bizi uzakta aramasın

EMEK SERVİSİ

Düzce’de sendikalaştıkları için işten atılan Türk Metal Sendikası üyesi Aluform Pekintaş işçileri mücadelelerinin birinci yılını fabrika önünde pasta keserek kutladı.

Direnişlerinin birinci yılını kutlayan ve mücadeleye devam edeceklerini söyleyen işçilerden Tanzer Aydın, şöyle konuştu: “Bu direnişi bugüne kadar getirdik. Yerel mahkemeyi kazandık, patron istinafa gitti, oradan da sonucun lehimize döneceğini umuyoruz. Patron bizim için diyalog kuramadığını söylemiş. Biz bir senedir fabrikanın karşısındayız, diyalog isteyen gelir bizi bulur, buradayız. Yerimiz belli. Biz yılmadan, usanmadan, patronumuzun diğer dört fabrikalarına da mücadele ateşini taşıyacağız. Direne direne kazanacağız.”

Emek Partisi İstanbul Milletvekili İskender Bayhan da işçilerin direnişlerinin birinci yılını bir mesajla kutladı. İşçilerin okuduğu mesajda şöyle denildi: “Hangi gerekçeyle olursa olsun işçilerin tazminatsız işten çıkarılması kabul edilemez. Bunu meşru gören ve yasal olarak bunun önünü açan bir ekonomik ve politik düzen en hafif değimle işçi ve emek düşmanı bir düzendir.”