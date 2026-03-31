Alüminyum fiyatları jet hızıyla yükselişte

ABD-İsrail’in, Körfez’i üs olarak kullanıp saldırdığı İran misillemelerine devam ediyor. İran’ın hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn’deki dev alüminyum tesislerini hedef almasının ardından küresel alüminyum fiyatları sert yükseliş kaydederek ton başına 3 bin 492 dolara ulaştı. Saldırı haberlerinin ardından alüminyum fiyatları yüzde 4,25 oranına denk gelen 139 dolar kadar değer kazanarak ton başına 3 bin 411 dolara yükseldi.

Dün sabah saatlerinde haftaya yükselişle başlayan fiyatlar 3 bin 492 doları gördü. ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının başladığı 28 Şubat’tan bu yana alüminyum ton başına 300 dolardan fazla pahalandı. Bölgenin en büyük üreticisi olan Emirates Global Aluminium (EGA), BAE’nin başkenti Abu Dabi’deki tesislerinde "belirgin bir hasar" meydana geldiğini duyurdu. Saldırıya uğrayan bir diğer dev kuruluş olan Aluminium Bahrain (ALBA) ise hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Şirket, saldırıdan önce de Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle hammadde tedarikinde yaşanan aksaklıklardan dolayı üretim kapasitesinin yüzde 19 oranında düştüğünü bildirmişti. Alüminyumun; otomotiv, havacılık, savunma sanayisi ve güneş paneli üretimi gibi kritik sektörlerin ana hammaddesi olması, dünyada sanayi üretiminde gerileme meydana gelebileceği görüşünü güçlendirdi.