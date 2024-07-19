Alvaro Morata'nın yeni takımı belli oldu

Milan, İspanyol santrfor Alvaro Morata'yı transfer etti.

İtalyan devi Milan, İspanyol forvet oyuncusu Alvaro Morata’yı renklerine bağladığını açıkladı. Milan'ın transfer için Atletico Madrid'e 16 milyon euro ödeyeceği bildirildi.

Konuya ilişkin Milano temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Morata ile 4+1 bir yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Morata, Milan’da 7 numaralı formayı giyecek.

Kariyerinde Real Madrid, Juventus, Chelsea ve Atletico Madrid’de oynayan Alvaro Morata, süre aldığı toplam 506 maçta 172 gol kaydetti.

İspanyol futbolcunun, 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 La Liga, 2 İspanya Kupası, 1 İspanya Süper Kupası, 2 Serie A, 3 İtalya Kupası, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 FA Cup şampiyonluğu bulunuyor.

İspanya Milli Takımı’nda kaptanlık görevini de üstlenen Morata, ülkesinin formasıyla EURO 2024’te şampiyonluk sevinci yaşadı.