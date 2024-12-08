Álvaro Trabanco'nun ilk kişisel sergisi İstanbul'da açıldı

Álvaro Trabanco'nun Türkiye'deki ilk kişisel sergisi Unearthed 7 Aralık’ta açıldı. Tamamen analog süreç ile karanlık odada üretilen fotoğraflar davetlilerin ilgisini çekti.

Bu uzun vadeli proje, tarihi Gelibolu ve Gökçeada'dan düzinelerce analog fotoğraf sunuyor. Sanatçı askeri çatışmalarla yara almış, tarımın manzarayı şekillendirdiği ve koruma statüsü nedeniyle zamanın kısmen donduğu bu toprakları keşfetmeye davet ediyor.

Trabanco, sergi ile ilgili şunları söylüyor: "Unearthed, eşimin ailesinin yaşadığı Gelibolu’yu keşfetme ve haritalandırma sürecimi imgeler yoluyla anlatır. Burada dört yaz boyunca bölgenin coğrafyasına olan ilgimi özgür bıraktım. Hikayem bu şekilde başladı. Kasabalar arasındaki yolları bisikletle tek başıma pedallarkenki hızım ilgimi çeken yerleri aklıma kazıyıp buralara tekrar tekrar dönmeme olanak sağladı. Yüzlerce, binlerce yıl önce savaşlara tanıklık eden, üzerinde antik kentler inşa edilen bu uçsuz bucaksız tarlaların bulunduğu mekanın tarihi önemi ona büyülü bir özellik katıyor."

ÁLVARO TRABANCO HAKKINDA

Álvaro Trabanco, 1991 yılında İspanya'nın Gijón şehrinde doğdu. Fotoğrafçı ve İletişim Tasarımcısı olan Alvaro, Lizbon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde İletişim Tasarımı eğitimine başladığı günden beri fotoğrafa karşı büyük bir ilgi duyuyor. Karanlık oda kullanarak gümüş jelatin baskı üretimi de dahil olmak üzere tüm analog süreçleri deneyimleyerek çalışmalarını sürdürmektedir. 2019 yılından beri İstanbul'da yaşamaktadır.