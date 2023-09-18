Alzheimer hastası, jandarma tarafından bulundu

Tokat’ın Niksar ilçesinde sabahtan itibaren kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Mehmet Demir (80), jandarma ekipleri tarafından sağ olarak bulundu.

Nikar ilçesine bağlı Direkli köyünde yaşayan alzheimer hastası Mehmet Demir, bu sabah saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, aynı gün köy çevresi ile ormanda arama başlattı. Arama çalışmalarına dron ekibi, komando, asayiş ekipleri ve iz takip köpeği olmak üzere toplam 60 personel katıldı. Jandarma ekipleri tarafından Demir, saat 18.00 sıralarında sağ olarak köye 4 kilometre uzaklıkta bulundu.