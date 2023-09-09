Alzheimer’da erken tanı tedavinin etkinliğini artıyor

Nöroloji Uzm. Dr. Figen Şensoy, Alzheimer hastalığında tedaviye erken dönemde başlanmasının uygulanan tedavilerin etkinliğinin daha uzun süreli olabilmesinde etkili olduğuna vurgu yaptı.

Şensoy, eylül ayının Dünya Alzheimer Ayı olduğuna dikkati çekerek, Alzheimer hastalığı ile ilgili en önemli risk faktörünün yaş olduğunu belirtti.

65 yaş üstü kişilerde daha fazla görüldüğüne vurgu yapan Şensoy, Alzheimer hastalığının hafızayı, davranışı, düşünmeyi ve sosyal yetenekleri bozarak, kişinin günlük yaşam aktivitelerine engel olacak düzeyde bir bilişsel gerilemeye neden olduğunu belirtti.

Erken tanının Alzheimer hastalığında oldukça önemli olduğunu belirten Şensoy, tedaviye erken dönemde başlanmasının uygulanan tedavilerin etkinliğinin daha uzun süreli olabilmesinde etkili olduğuna vurgu yaptı.