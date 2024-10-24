‘Amaç AKP’den yana olmayanı susturmak’

Haber Merkezi

Geçtiğimiz yasama yılında gündeme gelen ve muhalefetin itirazları sonucu 9’uncu Yargı Paketi’nden çıkarılan, ‘etki ajanlığı’ düzenlemesinin de yer aldığı torba kanun teklifi kabul edildi. Dün TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerde muhalefet milletvekilleri, teklifin “etki ajanlığı”nı düzenleyen 16. Maddesi’ne tepki gösterdi. Genel Kurul’da konuşan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “amacın ifade özgürlüğünü ve demokrasiyi güçlendirmek olmadığını” söyledi.

Teklifin “keyfi uygulamalara açık, kanuniliği karşılamadığını” ifade eden Emir, “Bunun suçluları da gazeteciler, siyasetçiler olacak. Anayasa’yı askıya alan uygulamalara çok daha ağırını eklemiş olacaksınız. Adaletin kılıcı herkese sallanır. Dün suç diye tanımladığınız bir şeyi bugün devletin bakası diye tanımlarsanız o zaman yargı ne yapacak? Ben böyle bir kanunu konuşmaktan bile hicap duyuyorum” dedi.

CHP’li Milletvekili Turan Taşkın Özer ise, düzenlemenin “açıkça bir etki ajanlığı düzenlemesi” olduğunu söyledi. Özer şu ifadeleri kullandı: “Maddenin özellikle muhalif kesimler açısından yeni bir baskı ve tehdit aracı olacağına, basının özgürlüğüne, özellikle yabancı basın kuruluşlarına ciddi sınırlamalar getireceğine, gazetecilerin ‘ajanlıkla’ suçlanacağına kuşku yoktur. Mevcut düzenlemeler ile AKP gibi düşünmeyenlerin büyük çoğunluğu terörist ilan ediyordunuz, yeni düzenleme ile de terörist diyemediklerinize ajan diyeceksiniz.”