Amaç Alevileri sürmek

Dış Haberler

Suriye’de emperyalist dizayn girişimleri sürerken Alevilere yönelik saldırıların da ardı arkası gelmiyor. Humus’ta bir çiftin öldürülmesi sonrasında El Abbasiye, El Sebil, El Zehra, El Muhacirin ve Abbasiye mahallelerine saldıran silahlı gruplar Alevileri ve Hristiyanları hedef alması yeni bir katliam endişesi yarattı. Tekbirler getirerek intikam sloganları atan silahlı gruplar çok sayıda ev ve işyerini ateşe vermesi sonrasında kent genelinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Bölgeye HTŞ ordu güçleri sevk edildi.

SORUMLUSU ŞAM

Geçtiğimiz aylarda kuruluşunu ilan eden Orta ve Batı Suriye Siyasi Konseyi saldırıları kınadı, Alevilerin bölgeden sürülmek istendiğini açıkladı. Bahar aylarında da sahil bölgesinde gerçekleştirilen saldırılarda binden fazla Alevi katledilmişti.

ÇİN ELÇİLİK AÇIYOR

ABD’den meşruiyet alan Ahmet Eş Şara (Colani) yönetimi ise Rusya’nın ardından Çin ile de işleri yoluna soktu. Geçen haftalarda Moskova’ya giden Colani, Pekin ile de temas halinde. Çin’in gelecek yılın başında Şam’daki büyükelçiliğini yeniden açacağı bildirildi. Şam yönetiminin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani geçen hafta Pekin’de ağırlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Doğu Avrupa Dairesi Başkan Yardımcısı Eşhed Salibi, Çin’deki temaslarının Suriye’nin dış politikasında yeni bir dönemin başlangıcını temsil ettiğini ifade etti.

Rusya’nın ardından Çin’in de bu konuda adım attığını dile getiren Salibi, "Ruslar siyasi, askeri ve ekonomik olarak destek verirken, Çin yalnızca BM ve diğer uluslararası platformlarda siyasi destek sağlıyordu" dedi.

MİLİTANLAR KALACAK

AFP’nin Suriye hükümetinin, "400 Uygur savaşçıyı Çin’e teslim etmeye niyetinin olduğu" iddialarını, "hiçbir kaynağa dayandırmadan yayımladığını" ifade eden Salibi, "Aranan kişilerin teslimi ya da buna benzer bir konu görüşülmedi, hatta gündeme dahi gelmedi" ifadelerini kullandı.