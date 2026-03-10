Amaç İran’ı çökertmek

Ortadoğu’da gerilim, ABD ve İsrail’in İran’a düzenlediği ve İran dini lideri Ali Hamaney dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey yetkilinin ölümüne yol açan saldırılar ve Tahran’ın ABD üslerini barındıran bölge ülkelerine misillemeleriyle iyice tırmandı. Karşılıklı saldırılar tüm hızıyla sürerken enerji altyapısı ve sivil altyapıların hedef olduğu savaşın yakın zamanda biteceğine dair herhangi bir işaret gözükmüyor. İsrail ve ABD, İran'da petrol tesislerini hedef alırken emperyalist ortaklık, İran'ı çok boyutlu bir krize sokarak çökertme peşinde.

Savaşın gidişatı hakkında çelişkili açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump, son olarak İran'a karşı başlattıkları saldırıların ne zaman bitirileceğine ilişkin nihai kararı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da görüşünü alıp kendisinin vereceğini belirtti.

Trump’ın sıkça değişen söylemleri, Washington’un savaşın nihai amacına ve süresine dair net bir yol haritası olmadığını gösterirken üç senaryo öne çıkıyor.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ

Bunlardan ilki, Tahran’da bir rejim değişikliği. Ali Hamaney dahil birçok üst düzey yetkilinin öldürüldüğü saldırılara rağmen, Washington ve Tel Aviv’de çok kez dillendirilen bu seçenek özellikle Mücteba Hamaney’in dini lider seçilmesiyle kısa vadede rafa kalkmış gözüküyor. İsrail’in kim yeni dini lider seçilirse seçilsin hedef alacağı ve “yeni lideri belirleme” arzusundaki Trump’ın Hamaney’i “kabul edilemez” olarak ilan etmesine rağmen bu seçim, İran’da güvenlikçi rejimin hâlâ işler durumda olduğunu gösteriyor.

ABD Ulusal İstihbarat Konseyi’nin (NIC) savaştan bir hafta önce hazırladığı bir gizli rapor da İran’a yönelik büyük ölçekli bir askeri saldırının bile ülkedeki köklü dini ve askeri yönetimi devirmesinin olası olmadığını ortaya koyuyor. Kaynaklar, İran’da sistemin en uç senaryolara karşı bile hazırlıklı olduğunu vurgularken saldırılar sonrası dahi, muhalefetin parçalı yapısı nedeniyle yönetimi ele geçirme ihtimalinin düşük olduğu değerlendirmesi yapıyor.

ZAYIFLATILMIŞ TAHRAN

İkinci bir senaryo, İran’da Venezuela benzeri “kolu kanadı kırılmış” bir rejimle yola devam etmek. Bu, savaşın haftalar hatta aylar süreceği bir durumda askeri kapasiteleri açısından ABD ve İsrail’e avantaj sağlıyor. Askeri güç dengesi ABD ve İsrail lehine işlerken füze ve İHA kapasitesi gibi İran’ın konvansiyonel savaş yetenekleri ciddi oranda zayıflıyor.

Brookings Enstitüsü’nden Sharan Grewal’a göre, Trump için İran’da en iyi seçenek bir “Venezuela senaryosu” olarak öne çıkıyor. İran rejimini devirmek için uzun vadeli ve yıpratıcı bir savaş gerekirken özellikle ABD’deki MAGA tabanında Ortadoğu’da bir sonsuz savaşa daha çekilmeye karşı oluşan tepki, Trump’ı savaşı olabildiğince kısa sürede mümkün olduğu kadar tırmandırarak İran’daki yönetimi dışardaki sert söylemlerine rağmen masaya oturmaya zorlayacak koşulları yaratmak olabilir.

SONUNA KADAR YIKIM

Üçüncü bir senaryo ise uzun erimli, kalıcı hasarlı bir savaş.

ABD yasalarına da kodlanmış olan İsrail'in güvenlik doktrini, hiçbir komşu devletin İsrail'in askeri hakimiyetine meydan okuyacak kapasiteyi geliştirmesine izin verilmemesi üzerine kurulu.

Bu çerçevede istikrarsızlaştırılmış, “Balkanlaştırılmış” bir devlet, güçlerini yeniden inşa edebilecek bağımsız bir bölgesel güce kıyasla uzun vadede çok daha az tehdit oluşturur. 990’lardan bu yana İran’ın “nükleer silah elde etmesinin eşiğinde olduğunu” söyleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’nin İsrail adına İran’a saldırması için yaklaşık 30 yıl bir bahane aradı.

Savaşı sonuna kadar götürme arzusundaki İsrail, İran’da bir rejim değişikliğinden ziyade tamamen çökmüş bir devleti hedefliyor. Saldırıların amacı, Suriye ve Libya’da yaşananlara benzer şekilde devletin kurumlarını parçalayarak etnik gerilimleri ve ayrılıkçı hareketleri körüklemek, İran'ı derinlemesine bölünmüş ve iç savaş ile mezhep çatışmalarına sürüklenmiş hale getirmek.

Trump yönetiminin maliyeti göze alarak savaşta sonuna kadar gitmeyi seçtiği bir senaryo, tüm bunların yanı sıra bölgeyi de kitlesel göç ve yeni güç çatışmalarına sürükleyecektir. İran’ın güvenlik aygıtı derinlemesine kökleşmiş durumda, Amerikan emperyalizminin hedefleri belirsizliğini koruyor, İsrail ise savaşı sonuna kadar götürmek istiyor. İran’da ülkenin geleceğinin, dışarıdan müdahale olmadan, sadece halkın belirlemediği her senaryo felaket olacaktır.

TÜRKİYE’YE DÜŞEN İKİNCİ FÜZE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye üzerinden geçerek Türk hava sahasına yönelen balistik bir mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava savunma unsurlarınca havada imha edildiğini açıkladı. NATO’dan yapılan açıklamada ise “Türkiye’ye yönelen bir füze daha önlendi. NATO, tüm müttefiklerini her türlü tehdide karşı savunma konusundaki kararlılığını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı. MSB, 4 Mart’ta da İran’dan ateşlenen ve Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından düşürüldüğünü açıklamıştı. Balistik füzeyi vuran NATO hava savunma füzesinin parçası Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşmüştü. İran ordusu ise Türkiye topraklarına füze atmadıklarını belirterek “Dost ve komşu ülke olan Türkiye'nin egemenliğine saygılıyız” açıklamasında bulunmuştu.

MÜCTEBA HAMANEY YENİ DİNİ LİDER SEÇİLDİ

İran’da ABD ve İsrail’in saldırılarında öldürülen Ali Hamaney’in yerine ülkenin en yüksek siyasi ve dini makamına, oğlu Mücteba Hamaney seçildi. Dini liderlik makamı ilk kez aile içinde el değiştirirken oğul Hamaney’in, babasının sertlik yanlısı politikaları sürdürmesi bekleniyor.

SERTLİK YANLISI

İran’da Uzmanlar Meclisi, Mücteba Hamaney’i “ezici çoğunlukla” ülkenin üçüncü dini lideri ilan etti. Yeni liderin belirlenmesinin ardından İran Devrim Muhafızları, İran ordusu ve Genelkurmay Başkanlığı’ndan peş peşe bağlılık yeminleri geldi. Seçim kararından kısa süre sonra Devrim Muhafızları İsrail'e yeni bir füze saldırı dalgası başlattı. İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile Besic güçleriyle yakın ilişkileri olan Mücteba Hamaney, kamuoyu önünde görülmeyen bir figür olmasına karşın İran siyasetinde etkili bir isim. 1979 İslam Devrimi, Şah dönemindeki monarşik yönetimi sona erdirerek hanedan benzeri iktidar geçişlerine son verdiğini iddia ediyordu. Ancak mevcut savaş ortamındaki siyasi konjonktür, sistemin devamlılığı için Hamaney’i rasyonel bir seçim haline getirdi.

Uzmanlara göre kararın savaşın bölgesel olarak genişlediği ve İran’ın hem içeride hem dışarıda ağır baskı altında bulunduğu bir dönemde alınması, bu gelişmeyi sıradan bir halefiyet meselesi olmaktan çıkarıp rejimin geleceğine dair kritik bir dönüm noktasına dönüştürdü.

Tahran’ın savaşta geri adım atmayarak sertlik yanlısı politikaları sürdüreceğini ortaya koyan seçim, İran’ın “koşulsuz teslim olması gerektiğini” belirten ABD Başkanı Donald Trump’ın savaştaki hedeflerini bir kez daha gündeme getirdi. İran’ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney’e ilk tebrikler, müttefikleri Rusya ve Çin’den geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yayımladığı tebrik mesajında “İran'ın silahlı saldırılarla karşı karşıya olduğu bir dönemde, bu yüksek makamdaki göreviniz şüphesiz büyük cesaret ve özveri gerektirecektir. Babanızın çalışmalarını onurlu bir şekilde sürdüreceğinize ve zorlu sınavlar karşısında İran halkını birleştireceğinize eminim” ifadelerini kullandı. Putin, “Moskova’nın Tahran’ın güvenilir bir ortağı olmaya devam edeceğini” vurguladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun ise Hamaney'in dini lider seçilmesine ilişkin, “Lider seçimi İran'ın iç işidir, ülkenin anayasasına uygun alınmış bir karardır” ifadesini kullandı. Çin'in her ne gerekçeyle olursa olsun ülkelerin iç işlerine karışılmasına karşı olduğunu ifade eden Guo, İran'ın egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Mücteba Hamaney'in dini lider seçilmesi Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda kutlandı.

AKP’Lİ ÇELİK: İRAN’I TANIMALIYIZ

Mücteba Hamaney’in seçilmesine ilişkin iktidardan ilk yorum ise AKP Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. ABD ve İsrail’in İran’a saldırmasının “hiçbir hukuki temeli olmadığını” belirten Çelik, İran’daki lider değişimine ilişkin ise “Çok radikal bir politika değişikliği beklenmemeli. Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir” yorumunu yaptı.