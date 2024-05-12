Amaç topluma korku salmak

Yeni Yargı Paketi’nde yer alan “etki ajanlığı” maddesine tepkiler sürüyor. Herkesin ajanlıkla suçlanabileceği maddeye tepki gösteren TBMM Adalet Komisyonu Sözcüsü Bülbül, “Amaçları topluma korku salmak” dedi.

POLİTİKA SERVİSİ

9. Yargı Paketi taslağının ortaya çıkan “etki ajanlığı” gibi bazı maddelerine tepkiler sürüyor.

İktidara yakın medya organlarında “etki ajanlığı” olarak ifade edilen konuya ilişkin düzenlemede, “iktisadi, mali, askeri, milli savunma, kamu sağlığı, kamu güvenliği, kamu düzeni, teknolojik, kültürel, ulaştırma, haberleşme, siber alan, kritik altyapılar ve enerji” diye sıralanan pek çok alan “devletin yararları” açısından tanımlandığı ve bu alanlara ilişkin araştırma veya haberlerin de “Devletin iç veya dış siyasal yararına yönelik faaliyet” denilerek cezalandırılmasının önünün açıldığı ortaya çıkmıştı.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül pakette yer alan kimi düzenlemeleri BirGün’e değerlendirdi.

“Dezenformasyon yasası ile birlikte panik ve endişe yaratmak diye bir suç oluşturdular” diyen Bülbül, “Toplumda, demokrasiden ve Anayasal özgürlüklerden uzaklaşmanın yolu dezenformasyon yasası ile birlikte basına sansür yasası ile devam etti. Geçen AYM’nin kararı ile birlikte, ‘Örgüt üyesi olamamakla birlikte örgüt üyesi gibi…’ suçu iptal edildi. Buna rağmen Meclis’e etki ajanı denilen suçu getirdiler. Yine, muhalifleri ve basını, halkın haber alma hakkını müdahale çerçevesinde düşünülebilecek bir düzenleme hazırlıyorlar” ifadelerini kullandı. İktidarın yenilikçi, özgürlükçü bir Anayasa örtüsü ile birlikte “Türkiye’yi tam anlamıyla korku iklimi çerçevesinde yöneteyim” derdinde olduğunu söyleyen Bülbül şu ifadeleri kullandı: “9. Yargı paketinde, AYM’nin iptal ettiği düzenlemeler olacak ama bunun yanında en önemli madde olarak ‘etki ajanı’ çerçevesindeki muğlak ifadelerle kendileri için geniş bir müdahale alanı yaratıyorlar. Biz de Meclis’te ve sokakta her türlü mücadeleyi yapacağız ve gerekirse de bu maddeleri Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacağız.”

Öte yandan taslağın basına sızan diğer maddelerinde tekrar eden suçlar için de koşullu salıverme getirdiği de ortaya çıktı. Buna göre, ikinci defa tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olanlardan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuz dokuz yılını, müebbet hapis cezasının otuz üç yılını, birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet halinde en fazla otuz iki yılını, süreli hapis cezasında ise dörtte üçünün infaz kurumunda iyi halli olarak infaz edilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanabilecek.