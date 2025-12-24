Amaç üzümü kökten bitirmek

Manisa’nın Salihli ilçesinde artan jeotermal enerji projelerine bir yenisi daha eklendi.

Karaoğlanlı, Kabazlı, Bağcılar ve Durasıllı mahallelerini kapsayan bölgede açılmak istenen 9 adet jeotermal sondaj kuyusu ve 35 bin metrekarelik jeotermal ısıtmalı sera projesine çevresel etki değerlendirme (ÇED) onayı verildi.

Proje dosyasında yer alan bilgilere göre, sondaj çalışmalarının, hâlihazırda tarla ve üzüm bağı olarak kullanılan özel mülkiyetli arazilerde yapılacak. Projenin toplam maliyeti 95 milyon TL olarak açıklandı.

Bölgedeki jeotermal ruhsat süreci ilk olarak 2010 yılında Aytemiz Elektrik Üretim A.Ş. tarafından başlatıldı. 2023 yılında Aytemiz, SANKO Enerji tarafından satın alındı ve şirketin adı SANJES Enerji olarak değiştirildi. SANKO Enerji’nin Salihli’de daha önce yürütmek istediği birçok jeotermal sondaj projesi için aldığı “ÇED olumlu” kararları, yurttaşların açtığı davalar sonucu mahkemeler tarafından iptal edildi. Yeni proje alanının tarım arazileri ve su kaynakları açısından risk taşıdığına dikkat çeken bölge halkı, projeye tepki gösterdi.

DİKKATE ALINMADI

Salihli Çevre Derneği Avukatı Yıldıray Çıvgın, bölgede yıllardır süren jeotermal baskıya dikkat çekerek şunları söyledi: “İlçenin kuzeyinde planlanan sondaj projeleri mahkemeler tarafından iptal edilmesine rağmen, aynı şirket bu kez yeni projelerle karşımıza çıktı. Daha önce iptal edilen projelerin ardından bu kez Salihli’nin güneydoğusu hedef alındı. Mahkemelerde hazırlanan bilirkişi raporları yok sayıldı, bilimsel uyarılar dikkate alınmadı. Bakanlık tüm bu gerçekleri görmezden geldi ve açıkça sermayenin yanında saf tuttu. Bunu kabul etmiyoruz. Hukuki ve toplumsal mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”