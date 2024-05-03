Amaç yoksullaştırıp muhtaç etmek: Sadaka iktidarı

Aile Bakanlığı’nın öngörülerine göre derinleşen yoksulluğun çocuklar üzerindeki dramatik etkisi giderek artacak. Ailesinin yanında bakılamayan ve koparılma riski bulunan çocuk sayısı bu yılsonunda 190 bine ulaşacak.

Mustafa BİLDİRCİN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemini kapsayan beş yıllık yol haritası, derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisine ilişkin itiraf niteliğinde ifadeler içeriyor. Bakanlık, ailesinin yanında en temel ihtiyaçları dahi karşılanamayan ve ailesinin yanından alınma riski bulunan çocukların sayısında çarpıcı bir artış öngördü. İktidarın politikaları, Türkiye'deki derin yoksulluğu önlenemez hale getirirken Aile Bakanlığı'nın, "yoksul çocuklara ulaşmayı" bir hedef olarak önüne koyması da dikkat çekti.

Bakanlık, “koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesi, fırsat eşitliğinin sağlanması” amacı kapsamında, “çocuklara yönelik koruyucu ve önleyici sosyal hizmet faaliyetleri yürütülerek çocukların her türlü riskten korunması ve sağlıklı gelişimi için gerekli mekanizmalar oluşturulması” hedefi koydu. Hedefe yönelik planlama dosyasında, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) kapsamındaki çocuk sayısına yönelik veriler paylaşıldı.

ÇOCUK YOKSULLUĞU DERİNLEŞECEK

Bakanlığın verilerine göre, 2023 yılında 163 bin 995 olan SED kapsamındaki çocuk sayısı, 2024 yılının sonunda 190 bine çıkacak. Ailesinin yanında bakılamayan çocukların dahil edildiği program kapsamındaki çocuk sayısı 2025, 2026, 2027 ve 2028 yıllarında da artmaya devam edecek. Öngörüye göre, 2025 yılında 200 bin çocuk, 2026 yılında ise 210 bin çocuk programa dahil edilecek. 2027 ve 2028 yıllarında SED’e dahil edilerek desteklenen çocuk sayısı ise sırasıyla 220 bin ve 230 bin olacak.

Türkiye’deki derin yoksulluktan etkilenen çocuklara yönelik, “çocukların her türlü riskten korunarak aile ortamında yetiştirilmelerini sağlamak” amacı kapsamında 2024 yılında 4 milyar 169 milyon TL harcanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, derin yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkisini örtmek için 2025 yılında ise 5 milyar 245 milyon TL kaynak kullanacak.

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SED PROJESİ NEDİR?

SED Projesi’ne, “ailesinin yanında ihtiyaçları karşılanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken çocuklar” dahil ediliyor. Proje ile bakanlık, çocuklarının yanlarından alınma riski bulunan aileleri, “Kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar çocuklarının bakımı ve desteklenmesi amacıyla” geçici süreyle ekonomik ve psikososyal destek veriyor.