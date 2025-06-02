Amacımız dayanışmak ve üretmek

Yakup DURMUŞ

Güney İlleri Tabip Odaları (GİTO) toplantısı, Adana Tabip Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep Tabip Odaları temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz, ‘Hekimler; sağlığın, sanatın, adaletin, barışın, doğanın ve özgürlüğün temsilcileridir’ dedi.

Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte dayanışmak için bir arada olduklarını söyleyen Polatöz, ‘Ülkemizin dört bir yanında yaşanan çevresel sorunlar ve hak ihlalleri endişe verici boyutlara ulaştı. Geri dönüşülemeyen atıklar toprağımızı, suyumuzu, havamızı kirletir oldu. Halkımız birçok branşta hastanelerden randevu alamaz oldu. Vatandaş artık dijital sıra bekliyor’ ifadelerini kullandı.