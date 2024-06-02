Amacımız toplumsal muhalefeti örgütlemek

CHP’nin tematik mitingleri, bugün Rize’de çay üreticileri ile düzenlenecek buluşmayla devam edecek. CHP’li Emir, “Amacımız halkın sorunları karşısında iktidara doğru mesajlar vermek ve muhalefeti örgütlemek” dedi

HABER MERKEZİ

Yerel seçimlerin ardından ülkede birinci parti konumuna gelen CHP, ülke sorunları karşısında toplumun farklı kesimleriyle beraber mitingler düzenlemeye devam ediyor.

Ataması yapılmayan öğretmenler ve emeklilerin ardından yarın Rize’de çay üreticileri ile bir araya gelecek olan CHP, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı yaş çay alım fiyatının kilogram başına 19 lira olmasını protesto edecek.

Partiden açıklanan miting programlarına göre çay üreticilerinin ardından da 1 Temmuz’dan önce ‘Emek Mitingi’ düzenlenecek. Parti kaynaklarından açıklanan bilgilere göre Emek Mitinginin amacının ise asgari ücretle geçim mücadelesi veren işçilerin ara zam talebini görünür kılmak ve iktidara ara zam konusunda karar vermesi için baskı kurmak olduğu öğrenildi.

Partisinin miting çalışmaları hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir, ‘Muhalefetin örgütlenmesi’ dedi. Emir şu ifadelere yer verdi: “Ülkede hemen hemen tüm toplum kesimleri ağır problemler yaşıyorlar. Daha önce mitingini gerçekleştirdiğimiz ataması yapılmayan öğretmenler arasında bekleyen 1 milyon kişi var. Seçim öncesi söz 100 bin atama sözü veren iktidar ancak 20 bin atama gerçekleştireceklerini açıkladı. Ataması yapılmayan öğretmenler aileleri ile birlikte neredeyse 5- 10 milyon arasında bir sayıya ulaşıyorlar. Öte yandan emekliler de durum çok kötü. 10 bin lira ile sefalet ücretlerine mahkûm edilen emekliler alanlardan iktidara olan öfkesini haykırdı. Dolayısıyla bizim bu mitinglerde öncelikli amacımız toplumsal muhalefetin olabildiğince sesini yükseltmek ve sesine ses katmak. Çıktığımız alanlarda da iktidara sorunları çözmeleri konusunda doğru mesajları vermek ve adımlar atılmasını sağlamak. Yaşamın her alanında toplumsal mücadeleyi büyütmekten ve halkın sorunları karşısında çözüm önerilerimizi yükseltmekten geri durmayacağız. Yarın Rize’de masrafını bile karşılamayan çay taban fiyatına karşı bir araya geleceğiz. Bu iktidar halkı köşeye sıkıştırmış kendilerine mahkûm olduğu bir sistemi toplum önüne dayattı. Biliyorlar ki çayı kaç lira derslerse desinler üretici bu çayı satmak zorunda. Masraf karşılıyor mu karşılamıyor mu umurlarında değil. Tam da bu sebeplerle tematik mitinglerimiz devam edecek ve Türkiye’ye bir mesaj vereceğiz. Hak arayışlarının belli ölçülerde kazanımlarla aldığımız sonuçlarla muhalefetin de örgütlenmesini amaç edindik. Nerede insanlarımıza karşı yüz çevriliyorsa ve nerede hak talepleri karşılık bulmuyorsa biz tam olarak orada yer alacağız. Yurttaşlarımız bizi yeri gelince yanında yeri gelince arkasında yeri gelince de bir adım önünde bulacak.