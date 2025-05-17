Amaçları çocuk evliliği, ucuz işgücü ve tarikatlara yönlendirmek: Zorunlu eğitim tartışmaya açık değil!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in zorunlu eğitime yönelik başlattığı tartışmalara tepkiler sürüyor. Ülkede 2012-2013 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 4+4+4 eğitim sisteminde lisenin 4 yıl zorunlu eğitimde olmasını tartışmaya açan Bakan Tekin, “Rahatsızlıklarını dile getiren, iş dünyası gibi bazı kesimler var. Ara eleman temininde güçlük çektiklerini söylüyorlar. Biz bir çalışma içinde değiliz sadece izliyoruz şu anda” dedi.

Ancak zorunlu eğitim tartışmaları bununla başlamadı. Bakan Tekin’in Şubat ayı sonlarında yaptığı bir açıklamada “Zorunlu eğitimin çok olduğunu, yakında bunun tartışmaya açılacağını ben de tahmin ediyorum. Bu kadar uzun bir süre standart bir eğitime çocukları tabi tutmak doğru olmayabilir” zorunlu eğitimin kaldırılmasına yönelik ilk sinyali vermişti. Ardındansa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci “4+4+4 sisteminin son 4 yılı ile ilgili bir problem olduğu noktasında mutabakat var. Bu tür toplantıları destekliyoruz” diyerek tartışmaları kuvvetlendirmişti.

Ancak Tekin’in tartışmaya açtığı zorunlu eğitimin kaldırılması meselesini ise tartıştırdığı kesimler sermaye grupları, şirketleşmiş tarikat yapıları, sivil toplum kuruluşu adı altında örgütlenen tarikat ve cemaatler. Ülkede yaklaşık 1,5 milyona yakın çocuk işçi bulunurken bununla da yetinmeyen sermaye, MEB eliyle Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) ile çocukları ucuz işgücü olarak çalıştırıyor.

Ancak sermayenin almadığı önlemler nedeniyle onlarca çocuğun yaşamını yitirmesine neden olmasına karşın MEB eliyle kendilerine ‘teslim edilen’ çocukların sayısından memnun değil. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç 2024’te yaptığı açıklamada “Olabildiğince daha çok çocuğumuzu MESEM sürecine yönlendirmemiz gerekiyor” sözleriyle tepki çekmişti.

760 BİN ÇOCUK EVLENDİRİLDİ

Ancak bu tartışma ile yalnızca çocukların ucuz işgücü olarak çalıştırılması amaçlanmıyor. Zorunlu eğitimin kaldırılmasının altında çocuk yaşta evlilik ve eğitimdeki tarikat ve cemaatlerin hedefi haline getirilmesi de yatıyor. TÜİK’in ‘İstatistiklerle Çocuk 2024’ verilerine göre, 16-17 yaşındaki 9 bin 971 çocuk 2024 yılında evlendirildi. Evlendirilen çocukların altısının 45 yaşın üstündeki erkekle, 10’unun 40 yaşın üstündeki erkekle, 65’inin 35 yaşın üstündeki erkekle, 495’inin 30 yaşın üstündeki erkekle, 8 bininin ise 25 yaşın üstündeki erkekle evlendirildiği belirtildi. 23 yıllık AKP iktidarı boyunca evlendirilen çocukların sayısı en az 760 bin.

TARİKATLAR HAZIR BEKLİYOR

Zorunlu eğitimin kaldırılması durumunda, çocuk yaşta evlilikler, yoksulluk nedeniyle okula gönderilemeyen öğrencilerin ise tarikat ve cemaatlerin kuran kurslarına, yurtlarına bırakılması yatıyor. 2025’i ‘Aile Yılı’ ilan eden AKP iktidarı ise doğum oranının azalmasına karşı zorunlu eğitimin tartışmaya açılmasıyla bir yandan da çocuk evliklerinin artırılması amaçlanıyor.

OKULDA OLMAYANLAR İÇİN ADIM YOK

Zorunlu eğitimi kamusal bir haktan ziyade ‘masraf’ olarak gören Bakanlık ise başlattığı bu tartışmayla eğitime yönelik bakış açısını da adeta kanıtladı. Zorunlu eğitimin kaldırılmasından, çocuk işçiliğine dek birçok ‘çalışma’ yapan Bakanlık okul terklerine karşı da sessiz kalmaya devam ediyor.

MEB’in 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezun istatistiğine göre bu eğitim döneminde ortaokulu bitiren 1 milyon 293 bin 22 öğrenciden 1 milyon 29 bin 423’ü liseye başladı. Liseye hiç başlamadan okulu bırakan öğrenci sayısı ise 263 bin 599 oldu.

MEB’in 2023-2024 verilerine göre ise ilkokul çağında 223 bin, ortaokul çağında 500 bin ve lise çağındaki 797 bin öğrenci hiçbir okula kayıtlı değil. Bu hesaplamaya açıköğretime kayıtlı 1 milyon 75 bin ve MESEM’e kayıtlı 385 bin 956 öğrenciyi de dahil edince örgün eğitimin dışında kalanların sayısı ortalama 2 milyon 982 bine dayandı.

ZORUNLU EĞİTİME DOKUNULMAMALI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “12 yıllık zorunlu eğitimle ilgili bazı olumsuzluklar olduğu tartışmalarını izliyoruz. Yılsonu karara varırız" sözlerini anımsatan Eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, “İki yıla yakın zamandır ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki eğitim öğretim yılının temel gündeminin zorunlu eğitim süresinin kısaltılması adı altında kamusal, parasız eğitim hakkının öğrencilerin ellerinden alınacağının göstergesidir. Eğitimdeki olumsuzluklar zorunlu eğitim süresinden kaynaklı değil eğitimin piyasalaştırılmasından, laik ve bilimsel eğitim yıkımından kaynaklıdır. 23 yıldır sürdürülen eğitim politikalarının eğitimde yarattığı yıkımın sonucudur” dedi.

Feray Aytekin Aydoğan

Eğitimci

Aydoğan, “Zorunlu eğitim tartışmasının çocukların üstün yararının değil sermayenin, piyasanın, patronların ihtiyacı için gündeme getirildiğinin de kanıtıdır. Başta MESEM’le hızlandırılan adımlar olmak üzere çocuk işçiliğinin yaygınlaştırılması politikalarının daha da hızlandırılması amaçlanmaktadır. Şimdi kamusal, parasız eğitim hakkının çocukların ellerinden alınması ve çocuk işçiliğinin daha da yaygınlaştırılmasının en sert adımlarına hazırlık yapılıyor” diye konuştu.