Amaçları sadece cezalandırmak!

Mizah dergisi LeMan’ın İstanbul Beyoğlu’nda bulunan ofisine 30 Haziran’da saldıran gruba tepki gösteren akademisyen Aslı Aydemir, “polise mukavemet” ile “kasten yaralama” iddiasıyla 168 gündür cezaevinde tutuluyor. Soruşturma boyunca savcı değişikliği de yaşandı. Aydemir hakkında hazırlanan ilk iddianame “delil yetersizliği” nedeniyle iade edildi. Mahkeme verdiği kararda “polise direnme” suçlamasına ilişkin somut bir delil bulunmadığına dikkat çekti. İddianamenin iade edilmesi sonucunda 13 Kasım’da ikinci bir iddianame daha hazırlandı. Ancak bu iddianamede “raporlardaki çelişkiler” nedeniyle tekrar iade edildi. Tüm bunların sonunda ilk iki iddianameyi hazırlayan savcı görevden alındı. Kasım ayının sonunda dosyaya yeni bir savcı atandı. İki hafta geçmeden, 5 Aralık’ta dosya üçüncü kez başka bir savcıya devredilirken mahkeme üçüncü iddianameyi kabul etti.

İddianamede, Aydemir’in “Görevi yaptırmamak için direnme” suçundan cezalandırılması talep edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö.’nün müşteki sıfatıyla yer aldığı iddianamede, “Aslı Aydemir’in, müştekinin olay anında kamu görevlisi olarak görevini ifa ettiği esnada, görevini engellemek amacıyla hareket ettiği ve elindeki silahtan sayılacak bardak ile müştekinin koluna vurmak suretiyle müştekiyi yaraladığı, bu eylemi ile de kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direnme suçunu işlediği…” ifadeleri yer aldı. Ayrıca Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde Büro Amir Yardımcısı olarak görev yapan Mustafa Ö.’nün Aydemir’den şikâyetçi olduğu da ifade edildi. İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi ise iddianameyi kabul ederek 167 gündür cezaevinde olan Aslı Aydemir’in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Davanın ilk duruşması 12 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00’da görülecek.

‘ORTADA SUÇ YOK!’

Öte yandan Aydemir'in avukatları, tensiple serbest bırakılması talebiyle sundukları dilekçenin geçici hakim tarafından reddedilmesi kararına itiraz etti.

Aslı Aydemir’in arkadaşlarından akademisyen Nazım Dikbaş, olayların en başında Aydemir’in gözaltına dahi alınmaması gerektiğine dikkat çekti. Dikbaş, “Burada diğer birçok vakada gördüğümüz gibi tutukluluğun bir ceza olarak kullanıldığını görüyoruz. Bu tutukluluk süresi uzadıkça bu bir cezalandırmaya dönüşüyor. Aslı bu süreçle yapabileceği en iyi şekilde mücadele ediyor. Sadece kendisinin durumunu değil cezaevindeki genel durumla ilgili yazılarıyla buna karşı olan, özgür düşünceden yana duruşunu belli etti” dedi.

Aydemir’in azami tutukluluk süresini 4 Ocak’ta dolduracağına dikkat çeken Dikbaş, “Beyoğlu’nda bir adım atsak, üstümüze binlerce polis gönderen emniyet; o gün her şeyin ortasında hem de şiddete teşvik eden sloganları atan bir güruhunu yürümesine, şiddet uygulamasına, insanlara sataşmasına ve Beyoğlu’nu işgal etmesine müsaade etti ve o güruhtan kimse gözaltına alınmamışken Aslı’nın alınması kabul edilemez. Ortada bir suç yok, dolayısıyla Aslı Aydemir derhal serbest bırakılmalı” ifadelerini kullandı.

Aydemir’in cezaevindeki görüşçülerinden biri olan Dikbaş son olarak şunları aktardı: “Ayda bir kez bir saatlik açık görüş süresi oldukça kısıtlı. O süre içerisinde hasret mi gidereceğiz, hukuki boyutu mu konuşacağız, cezaevindeki ihtiyaçlarını mı konuşacağız? Her şey birbirine karışıyor. Ama enerjisi, direnci yerinde ama bir yandan da bu sürecin uzamasından son derece rahatsız.”