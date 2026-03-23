Amaçları susturmak: Gazeteciye yasa sopası

Türkiye’de yargı, siyasi kaygılarla alındığı savunulan kararlar nedeniyle büyük tahribata uğradı.

Türk Ceza Kanunu’nun çok sayıda maddesi, “Muhalifleri sindirme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışma yarattı. Muhaliflere yönelik, “Yargı sopası” olarak kullanıldığı belirtilen yasa maddelerine, Ekim 2022’de bir yenisi daha eklendi.

AKP milletvekillerinin imzasıyla 2022 yılında TBMM’ye, “Basın Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” getirildi. Gazeteciler ve kamuoyu, “Sansür yasası” olarak nitelendirdiği yasaya itiraz etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, gazetecilere yönelik birbiri ardına gerçekleştirilen operasyonların ardından Şubat 2026’da yaptığı açıklamada yasa maddesiyle ilgili, “Haberle, haberciyle meselesi yok” dedi.

Yıldız’ın iddiasına karşın, muhalefetin ve kamuoyunun tüm itirazlarına karşın AKP ve MHP imzasıyla yasalaşan Dezenformasyon Yasası, “Gazetecileri susturma aracı” oldu. Dezenformasyon Yasası ile TCK’ye eklenen ve “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlaması, “Doğru haberlere yalan etiketi yapıştırma” fırsatına dönüştürüldü.

GAZETECİLERE GÖZDAĞI

Yasanın yürürlüğe girdiği Ekim 2022 itibarıyla yaşananlar da “Dezenformasyonla mücadele değil, sansür yasası” nitelendirmesinin haklılığını bir kez daha gözler önüne serdi. TCK 217/A kapsamında Ekim 2022-Mart 2026 döneminde en az 70 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. Soruşturmalar ile aralarında BirGün Muhabiri İsmail Arı’nın da yer aldığı 15 gazeteci gözaltına alındı, dört gazeteci ise tutuklandı.

Yasa ile gazetecilere, 27 dava açıldı. Gazeteciler, “Haberciyle, haberle ilgisi yok” denilen yasa nedeniyle 2026 yılında da mesailerinin büyük bölümünü gazete büroları ya da saha yerine, adliye ya da emniyette geçirdi.

YASA MADDESİ

TCK 217/A, Ekim 2022’de kabul edilen ve kamuoyunda, “dezenformasyon yasası” olarak anılan düzenleme kapsamında Türk Ceza Kanunu’na dahil edildi. Madde, şu düzenlemeden oluştu:

“Sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili, gerçeğe aykırı olduğunu bildiği bir bilgiyi alenen yayan kişi 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”