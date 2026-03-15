Amadeus 17 Mart’ta seyirciyle buluşacak

İngiliz yazar Peter Shaffer tarafından kaleme alınan ve dünya müzik tarihinin iki önemli bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri’nin çarpıcı hikâyesini konu alan “Amadeus”, 17 Mart Salı günü saat 21.00’de İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda tiyatroseverlerle buluşuyor.

Usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahnelenen yapımın başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri) ve Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) paylaşıyor.

70 kişilik dev ekibiyle sezonun ses getiren prodüksiyonlarından biri olan Amadeus, 2022'de Afife Tiyatro Ödülleri’nde Haldun Dormen Özel Ödülü ile Direklerarası Seyirci Ödülleri'nde En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi oldu.