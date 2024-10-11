Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem
Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
AFAD, Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 10.16'da gerçekleşen sarsıntının 9,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 11, 2024
Büyüklük:4.8 (Mw)
Yer:Karadeniz - [119.64 km] Amasra (Bartın)
Tarih:2024-10-11
Saat:10:16:41 TSİ
Enlem:42.53472 N
Boylam:31.38972 E
Derinlik:9.33 km
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