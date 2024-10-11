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Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel
  • 11.10.2024 10:32
  • Giriş: 11.10.2024 10:32
  • Güncelleme: 11.10.2024 10:37
Kaynak: Haber Merkezi
Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

AFAD, Amasra açıklarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 10.16'da gerçekleşen sarsıntının 9,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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