Amasra'da 22 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde elbiseleriyle denizde yardım çağrısında bulunan ve bölgeye sevk edilen ekipler tarafından sudan çıkarılan üniversite öğrencisi H.S.E. (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatleri sıralarında Büyük Liman Plajında meydana geldi.

Karabük Üniversitesinde okuduğu öğrenilen H.S.E., iddiaya göre elbiseleriyle kumsaldan denize girdi.

Bir süre sonra çırpınmaya başlayan H.S.E.'yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı (DEGAK-3) dalgıç ekibi sevk edildi.

Denizden çıkartılan H.S.E. sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Üniversite öğrencisi hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan gencin soğuk havada, kıyafetleri ile neden denize girdiği araştırılırken, polis intihar şüphesi üzerinde duruyor.