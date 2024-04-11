Amasra'da bayram yoğunluğu: İlçe araç girişlerine kapatıldı

Bartın'ın Amasra ilçesinde, bayram tatilinde yoğunluk yaşandı; araç kuyrukları oluştu. Bugün 20 bin girişin olduğu Amasra, yeni araç girişlerine kapatıldı; sürücüler ise Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü alanına yönlendirildi.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde, tatilciler, tarihi ve turistik ilçe Amasra'ya akın etti. İlçe merkezine girişte uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ilçeyi araç girişine kapattı. Araçlar, Türkiye Taşkömürü Amasra Müessese ve Büyük Liman sahaları, okul bahçeleri ve kaymakamlığın önündeki otoparka yönlendirdi. Amasra Kalesi ile Çekiciler Çarşısı'ndakiler, yoğunluk nedeniyle yürümekte zorlandı. Güzel havayı fırsat bilen turistler, plajdaki kumsalda gezip, fotoğraf çektirdi. Gezi tekneleriyle dolaşan turistler, Amasra Kalesi ve Tavşan Adası'nı denizde izledi. Amasra Çekiciler Çarşısı'ndan esnaf Hasan Özışık, güzel havalar nedeniyle aşırı yoğun olduğunu söyleyerek, bu durumu memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Amasra'ya polis kayıtlarına göre, 20 binin üzerinde aracın giriş yaptığı belirtildi. Aşırı yoğunluk yaşanan bölgelere de Bartın Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki çevik kuvvet ve ek trafik ekipleri sevk edildi. Yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.