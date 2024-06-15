Amasra'da mücadele kazandı: Danıştay, termik santralin tabutuna son çiviyi çaktı

Danıştay, Hattat Holding'in Amasra’da yapmayı planladığı termik santralin iptali kararını onadı. Karara ilişkin Bartın Platformu'nun açıklamasında, "Hattat ve işbirlikçilerinin termik rüyasının bittiği anlamına geliyor. Termik santralin tabutuna son çivinin de çakıldığı anlamına geliyor" denildi.

Hattat Holding tarafından Bartın’ın Amasra ilçesine yapılmak istenen termik santrale karşı halkın mücadelesi yaklaşık 18 yıl sonra sonuç buldu.

Bartın Platformu, X'teki hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Danıştay'ın, "Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı" nda, yapılmış olan değişikliğin iptali kararını onadığını duyurdu.

Açıklamada, Hattat Holding’in Amasra’da inşa etmek istediği termik santral, kül barajı, dolgu alanı ve rıhtımın önünü açmak amacıyla yapılan değişikliğin iptali kararına ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

Danıştay'ın onama kararı hakkında "Hattat ve işbirlikçilerinin termik rüyası bitti. Termik santralin tabutuna son çivinin de çakıldığı" denildi.

Bartın Platformu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Danıştay İdari Davalar Daireleri Kurulu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Zonguldak-Bartın-Karabük Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı” nda, yapılmış olan değişiklikle ilgili daha önce Danıştay 6. Dairesinin vermiş olduğu iptal kararını onadı.

Bilindiği gibi bu değişiklik; Hattat Holding’in Amasra’da inşa etmek istediği termik santral, kül barajı, dolgu alanı ve rıhtımın önünü açmak için yapılmıştı. Bartın Platformu olarak bizler ilgili planda Amasra Tarlaağzı ve Gömü köylerinin Çevre Düzeni Planı’nda ormancılık, tarım, balıkçılık, turizm alanı olarak ayrıldığını, bu plana göre burada termik santral, kül barajı, dolgu alanı ve rıhtım yapılamayacağını, bunların önünü açmak için siyasi ve ekonomik ilişkilerle, hatta hemşerilik ilişkisiyle 2016 yılında yapılmış olan bu değişikliğin hukuka uygun olmadığını iddia etmiş ve Danıştay’da dava açmıştık.

Danıştay 6. Dairesi de bizi haklı bulmuş ve bu değişiklik kararını iptal etmişti. Ne yazık ki Amasra’yı yok etmek için gözünü karartmış olan Hattat’ın, işbirlikçi politikacılardan almış olduğu güç sayesinde bakanlık bürokratları ve son zamanlarda termikten vazgeçtiği yalanlarını tekrarlamasına rağmen Hattat’ın bizzat kendisi bu kararı temyiz etmişti. Bu temyiz süreci Hattat’ın Amasra’da termik santral yapmaktan vazgeçmediği anlamına geliyordu. Fakat buna rağmen Hattat ben “Bartın Platformu’na yenildim. Bu yüzden termik santral yapımından vazgeçtim. Ben sadece kömür çıkaracağım” diye kanmak isteyenleri kolayca kandıracak söylemlerle ortalıkta dolaşmaya başlamıştı.

Oysa termik santral aleyhine açtığı onlarca davayı kazanarak Hattat’ın elini kolunu bağlayan Bartın Platformu çok iyi biliyordu ki, Hattat’ın bu yaptığı basit bir oyalama taktiğinden başka bir şey değildi. Bu nedenle kamuoyunu termik santral sürecinin henüz bitmediği konusunda defalarca uyardık.

Şimdi Danıştay’ın verdiği bu karar ne anlama geliyor?

Bu karar;

-Mekânsal planlamanın Anayasası olan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre; Amasra Tarlaağzı ve Gömü köylerinde termik santral, kül barajı, dolgu alanı ve rıhtım yapılamayacağı anlamına geliyor.

-Hattat ve işbirlikçilerinin termik rüyasının bittiği anlamına geliyor.

-Tarlaağzı Balıkçı Barınağı’nın kurtulduğu anlamına geliyor.

-Bartın-Amasra halkının termik santral kabusunun, termikçinin yalanlarına meze olmaktan çıkıp, gerçek anlamda bittiği anlamına geliyor.

-Kısacası termik santralin tabutuna son çivinin de çakıldığı anlamına geliyor.

Yıllardır bize güvenen ve her zaman yanımızda olan Bartın-Amasra halkına ve ülkenin her yerindeki yaşam savunucularına sonsuz teşekkürlerimizle. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



