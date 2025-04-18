Amasra'da sis etkili oldu

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizden yükselen sis bulutu turistik ilçeyi tamamen kapladı. İlçede hissedilen sıcaklık ise 9 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 10 derece, Bartın'daki hava sıcaklığının da 19 derece ölçüldüğü Amasra'da ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

Sabah saatlerinde soğuk denizden yükselen sis bulutu Bozköy, Çakraz, Göçgündemirci, Karaman, Tekkeönü, Kurucaşile, Kapısuyu sahilleri ve Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar ulaştı. Sis nedeniyle Amasra'daki hava sıcaklığı da 9 dereceye kadar düştü. Denizden karaya doğru uzanan sis nedeniyle eşsiz manzara oluşurken, ilçeye gelen turistler Amasra'yı tepeden gören Ahatlar köyü Bakacak mevkisinde bol bol fotoğraf çekti.

Uzmanlar, her yıl bahar aylarında ısınan havayla birlikte deniz suyu sıcaklığın düşük olmasıyla sis yaşandığını yaklaşık 3 hafta bunun devam edebileceğini belirtti.