Amasra'da termik santral lisansının iptali kesinleşti

Bartın ve Amasra halkının uzun yıllardır sürdürdüğü çevre mücadelesinde hukuki süreç tamamlandı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun verdiği nihai kararla, Hattat Holding'in Amasra'da kurmak istediği termik santrale ait enerji üretim lisansı kesin olarak iptal edildi.

Bartın Platformu tarafından yapılan açıklamada, hukuki sürecin 16 senedir sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, üretim lisansının daha önce de iptal edildiği ancak lisansı veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile şirketin üst mahkemelere yaptığı temyiz başvuruları nedeniyle sürecin uzadığı ifade edildi.

Dosyanın idare mahkemesi, istinaf ve Danıştay arasında defalarca gidip geldiği belirtilirken, son olarak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun kararıyla lisans iptalinin kesinleştiği vurgulandı. Platform açıklamasında, şirket sahibi Mehmet Hattat’ın daha önce “Bartın Platformu’na yenildim, Amasra’da termik santral yapmaktan vazgeçtim” yönünde açıklamalar yaptığı hatırlatıldı. Ancak platform üyeleri, şirketin kaybettiği davalara rağmen temyiz süreçleriyle zaman kazanmaya çalıştığını ve termik santral projesini yeniden gündeme getirme ihtimalini sürdürdüğünü savunduklarını belirtti.

16 YILLIK MÜCADELE

Açıklamada, Bartın Platformu’nun 2010 yılından bu yana sürdürdüğü “Termiksiz Yaşam Mücadelesi”nin, Bartın ve Amasra halkının 1990’lı yıllardan beri devam eden çevre mücadelesinin bir parçası olduğu ifade edildi.