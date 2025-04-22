Amasra davasında tanık olarak ifade veren başmühendis Engin Pazar ölü bulundu

Bartın’ın Amasra ilçesinde, 2022 yılında 43 madencinin yaşamını yitirdiği grizu patlamasına ilişkin davada tanıklık yapan Başmühendis Engin Pazar, lojmanda ölü bulundu.

Pazar'dan haber alamayan ailesi polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine lojmana giden polis ekipleri, Pazar’ın cansız bedeniyle karşılaştı.

Yerel haber sitelerinin aktardığına göre Pazar, bir süredir ekonomik sorunları sebebiyle bunalımdaydı.

Pazar, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bağlı Amasra Müessesesi’nde görev yapıyordu.

AMASRA KATLİAMI DAVASININ TANIĞIYDI

Grizu patlamasında yaşandığı madende olay günü farklı vardiyada görev yapan Pazar, Amasra İşletme Müdür Yardımcısı olarak görev yapmış ve dava sürecinde tanık olarak dinlenmişti.

SANIKLARA BİLİNÇLİ TAKSİRDEN CEZA VERİLMİŞTİ

Amasra Katliamı Davası’nın karar duruşması geçtiğimiz ay görülmüş; savcı, 42 kez "olası kastla öldürme" suçlamasıyla toplam 840 yıla kadar hapis istemişti.

Ancak mahkeme, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme” suçundan hüküm kurmuştu. Tutuklu üç sanık 16 yıl 6’şar ay, bir sanık ise 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.