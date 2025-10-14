Amasra Katliamı’nın 3. yıl dönümü: Yaşamını yitiren madenciler anıldı

Bartın’ın Amasra ilçesinde 3 yıl önce 14 Ekim'deki maden katliamında yaşamını yitiren 43 madenci, katliamın yıldönümünde anıldı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait Amasra’daki ocakta 14 Ekim 2022’de meydana gelen patlamada 43 maden işçisi yaşamını yitirmiş, 9 işçi de yaralanmıştı.

Katliamın 3’üncü yıl dönümünde madenciler, aileleri tarafından mezarları başında anıldı.

KUYU BAŞINDA TÖREN

43 madenci için facianın yaşandığı ocağın kuyusu başında da anma töreni düzenlendi. Törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AKP Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, Amasra Kaymakamı Muhammed Çetin, madenciler ve hayatını kaybeden işçilerin yakınları katıldı.

Törende ayrıca, patlamada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı madenci anıtı önündeki baretlere karanfil bırakıldı.

VALİNİN 'ÇIKARDIĞI' DERSLER OLMUŞ

Vali Nurtaç Arslan, “3 yıl önce bugün maalesef TTK Amasra ocağımızda meydana gelen patlamada 43 madencimizi kaybettik. Acımız hala büyük, bütün madencilerimizin mekanları cennet olsun. Bu olaydan sonra bizlerin de çıkaracağı dersler oldu. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için hepimize düşen görevler olduğunu gördük. Kazada yaralananlara acil şifalar, vefat edenlerin ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.

NE OLMUŞTU?

Bartın'ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında 14 Ekim 2022'de saat 18.15 sıralarında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022'de, 1 işçi de 5 Nisan 2023'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

Davada mahkeme heyeti gerekçeli kararı açıklanmıştı. Sanıkların binlerce yılla yargılandığı davada, 3-17 yıl arası çıkan hapis cezalarının gerekçesi olarak Soma'da yaşanan maden faciasına atıf yapılmıştı. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi, Soma davasında daha ağır ihmallere rağmen Yargıtay’ın “olası kast”ı değil, “bilinçli taksir”i kabul ettiğini belirtmişti. Mahkeme, bu içtihadı gerekçe göstererek Amasra davasında da sanıklar hakkında “bilinçli taksirle ölüme sebep olma” hükümlerini uygulamıştı.