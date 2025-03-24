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Amasra Maden Katliamı davasında adalet çıkmadı: Madenci yakınları karara isyan etti!

Amasra Maden Katliamı davasında karar açıklandı. 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişinin tutukluğunun devamına karar verildi. Madenci yakınları karara isyan ederken "Bu ülkede adalet bitmiştir" tepkisini gösterdi.

Çalışma Yaşamı
  • 24.03.2025 10:55
  • Giriş: 24.03.2025 10:55
  • Güncelleme: 24.03.2025 11:02
Kaynak: Haber Merkezi
Amasra Maden Katliamı davasında adalet çıkmadı: Madenci yakınları karara isyan etti!

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden katliamına ilişkin davada karar açıklandı.

Davada 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

23 kişinin yargılandığı davada 4 kişinin tutukluğunun devamına karar verildi.

Açıklanan karar sonrası yaşamını yitiren madencilerin yakınları karara isyan etti.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun paylaştığı görüntülerde bir yurttaş, "Bu ülkede adalet bitmiştir" tepkisini gösterdi.

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