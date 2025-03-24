Amasra Maden Katliamı davasında adalet çıkmadı: Madenci yakınları karara isyan etti!
Amasra Maden Katliamı davasında karar açıklandı. 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı, 4 kişinin tutukluğunun devamına karar verildi. Madenci yakınları karara isyan ederken "Bu ülkede adalet bitmiştir" tepkisini gösterdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 madencinin hayatını kaybettiği maden katliamına ilişkin davada karar açıklandı.
Davada 16 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
23 kişinin yargılandığı davada 4 kişinin tutukluğunun devamına karar verildi.
Açıklanan karar sonrası yaşamını yitiren madencilerin yakınları karara isyan etti.
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun paylaştığı görüntülerde bir yurttaş, "Bu ülkede adalet bitmiştir" tepkisini gösterdi.
‼️Amasra Maden Faciası duruşmasında karar: ADALETSİZLİK!!! pic.twitter.com/p2g3FT9SSp— Av. Aysu Bankoğlu (@AysuBankoglu) March 24, 2025