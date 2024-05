Amasra Maden Katliamı davasında yedinci duruşma: Ara karar bekleniyor

2022 yılında Amasra'da 43 maden işçisinin hayatını kaybettiği maden patlamasına ilişkin görülen davanın 7'nci duruşması başladı. Duruşmada, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

Bartın'ın Amasra ilçesinde 43 işçinin hayatını kaybettiği maden katliamıyla ilgili 7'si tutuklu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7'nci duruşması Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

Yürütülen soruşturmada, Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu, Başmühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, maden mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeş tutuklandı; 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İlk duruşması 25 Nisan'da görülen davada, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İLK 6 DURUŞMADA TÜM SANIKLAR SAVUNMA YAPTI

116 müştekinin yer aldığı iddianamede; tutuklu Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekci, İş Güvenliği ve Eğitim Başmühendisi Volkan Soylu ve Başmühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için 'Olası kast ile öldürme' suçundan 25 yıla kadar hapis istendi.

Yöneticiler hakkında ayrıca 'Olası kast ile kişinin yaşamını tehlikeye sokacak şekilde kasten yaralama' suçundan da ağır yaralanan 4 kişiden her biri için 4 yıla kadar hapis talep edildi. Diğer 19 sanığın ise 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Yargılama aşamasında bugüne kadar 6 duruşma görüldü. Duruşmalarda sanıkların tamamı savunma yaparken, tanıkların tamamı da dinlendi.

ARA KARAR BEKLENİYOR

Duruşmada, patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme olasılığının incelenmesiyle ilgili bilirkişi raporları ve TTK’nın cevabına karşı tarafların beyanları alınarak, mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

"16 AY SONRA GELEN SORUŞTURMA İZNİNİ KABUL ETMİYORUZ"

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, duruşma öncesi adliye önünde gazetecilere açıklama yaptı.

Aysu Bankoğlu - CHP Bartın Milletvekili (Fotoğraf: DHA)

Bankoğlu, yöneticiler hakkındaki soruşturma izninin 16 ay sonra geldiğini ifade ederek, “Bazı müfettişler ve TTK yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı soruşturma izni 16 ay sonra çıktı, biz bunu kabul etmiyoruz. Burada olası kast vardır, biz bu şekilde yargılamanın yapılmasını istiyoruz. 16 ay sonra çıkan soruşturma iznini kabul etmiyoruz, bu işin takipçisiyiz ve bu takibi asla bırakmayacağız. Türkiye'de her gün en az 5 iş cinayeti oluyor. AK Parti’li yıllarda en az 32 bin iş cinayeti oldu. Ama her gün, her hafta bir Amasra, her ay bir Soma oluyor bu ülkede, O yüzden kader, fıtrat diyerek bu işten sıyrılamazsınız. Makam araçlarıyla cenazelere gelip görüntüler yapıp, boy boy fotoğraf verip daha sonra bir gün ya bir gün buraya ne bir hükümet yetkilisi ne AK Parti’li milletvekili ne AK Parti’li bakan geldi. Bu hepimizin davasıdır. Ama sadece Amasra'nın, sadece Bartın'ın acısı değildir. Biz Soma'da Soma'yı yaşadık, Kozlu'yu yaşadık. Tüm Türkiye'de her gün, her gün işçilerimiz hayatını kaybediyor. Bu hepimizin acısı, o yüzden de bu davaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız” diye konuştu.