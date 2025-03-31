Amasra ve Safranbolu'da bayram yoğunluğu yaşanıyor

BARTIN/KARABÜK (AA) - Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde, Ramazan Bayramı tatilini geçirmek için gelenler dolayısıyla yoğunluk oluştu.

Amasra Kalesi ile 2015'te UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne eklenen, el değmemiş koyları, temiz kumsalları, az dalgalı denizi ve doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Amasra, bayramda yoğun ilgi görüyor.

Helenistik, Arkaik, Klasik, Roma, Bizans, Ceneviz, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda eserin bulunduğu ilçede, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki otoparklar bayramın ikinci gününde tamamen doldu.

İlçedeki Çekiciler Çarşısı, Büyük Liman, Amasra Kalesi, Kemere Köprüsü ve Kültür Parkı'nda vakit geçiren tatilciler, mendirek ve kayalıklarda bol bol fotoğraf çektirdi.

Belediye Başkanı Recai Çakır, AA muhabirine, ilçedeki 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların tamamının dolduğunu, binlerce günübirlik turistin ilçeye akın ettiğini söyledi.

En yakın sahil olması nedeniyle özellikle Ankara'dan yoğun ziyaretçi ağırladıklarını, 6 bin nüfuslu ilçede günübirlik ziyaretçi sayısının 50 bini aştığını aktaran Çakır, "Amasra, bu bayram tatilinde de ciddi yoğunluk yaşıyor. Gelenlerin büyük çoğunluğunu Ankaralılar oluşturdu. İlçemizde Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki otoparklar doldu. İlçemizdeki bu yoğunluk, bayram tatili sonuna kadar artarak devam edecektir." diye konuştu.

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hüseyin Boran da her mevsim günübirlik tatilci ağırlamalarında, balık ve salata ağırlıklı mutfak kültürünün de etkili olduğunu kaydetti.

Özellikle balık lokantalarında uzun kuyruklar oluştuğunu aktaran Boran, "Amasra Kalesi, Tavşan Adası ve Çekiciler Çarşısı gibi tarihi ve turistik yerleri gören misafirlerimiz, balıkçı lokantalarında taze çeşitlerle ziyafet yapma imkanı buluyor. Misafirlerimizin iyi bir bayram tatili geçirebilmesi için her türlü tedbir alındı." dedi.

- Safranbolu

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Safranbolu ilçesi de Ramazan Bayramı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Tarihi konaklarıyla ünlü Safranbolu, 9 günlük bayram tatilinde yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakların eşsiz güzelliğinde gezmek ve konaklamak isteyenler, anıt eserleri, kanyonları ve mağaralarıyla son yıllarda adından söz ettiren ilçeyi tercih etti.

Safranbolu lokumundan tadan ve hediyelik eşyalardan satın alan ziyaretçiler, tarihi ilçeyi gezerek tatillerinin keyfini çıkardı.