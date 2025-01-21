Amasra’da adalet arayışı devam etti

Emek Servisi

43 madencinin yaşamını yitirdiği Amasra Maden Katliamı’na ilişkin süren davanın 11’inci duruşması dün Bartın Adliyesi’ne görüldü. Duruşma hâlâ sürerken Bartın Emek ve Demokrasi Platformu adliye önünde basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasında madenci yakınları “Unutmayacağız, madenci feneri sönmeyecek” yazılı, üzerinde 43 madencinin isim ve fotoğraflarının olduğu bir pankart taşıdı.

Katliamda oğlu Serkan Nakkaş’ı kaybeden Mustafa Nakkaş, “Aylardır şeffaf bir cevap alabilmek için gidip geliyoruz. Sadece adalet için buradayız. Söyleyecek çok şey var ama kimse bizi kâle almıyor” şeklinde konuştu. Basın açıklamasına CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da katıldı. Bankoğlu Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) yöneticilerinin yargılanmaya dahil edilmesini talep etti: “829 gün geçti. Aileler ve hepimiz adalet bekliyoruz. Kusurları tespit edilmiş olan TTK yöneticileri, bakanlık müfettişleri, görevini yerine getirmemiş olan bakanlar da sorumludur.”

14 Ekim 2022’de saat 18.15 sıralarında TTK Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 41 işçi hayatını kaybetmiş, 11 işçi yaralanmıştı. 1 işçi sevk edildiği hastanede 4 Kasım 2022’de, 1 işçi de 5 Nisan 2023’te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Amasra Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aralarında TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir’in de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.