Amasya belediye başkanı kim ve hangi partiden? (2025 Güncel)

Amasya belediye başkanının kim olduğu, hani partiden olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçları ile detaylara bakalım:

AMASYA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi'dir. Turgay Sevindi, 1 Nisan 1983 tarihinde Samsun/Ladik’te doğmuştur. Avukat olan Turgay Sevindi, CHP'den Amasya Meclis Üyeliği görevini de yaptıktan sonra 31 Mart 2024 seçimlerinde Amasya Belediye Başkanı seçilmiştir.

31 MART 2024 AMASYA SEÇİM SONUCU

31 Mart 2024 seçimlerinde Amasya'da sürpriz yaşandı. CHP'li Turgay Sevindi, oyların yüzde 43,03'ünü alarak belediye başkanı seçildi. AKP'nin adayı Mehmet Uyanık oyların yüzde 28,96'sını, MHP'nin adayı Bayram Çelik ise oyların yüzde 23'ünü alarak ikinci ve üçüncü sırada kaldı.