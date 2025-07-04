Amasya Belediye Başkanı Sevindi, CHP'nin yarınki mitingi öncesi konuştu: "Adaletin bir an önce tecelli etmesi gerekiyor"

İBB'ye yönelik operasyonların ardından CHP'nin her hafta sonu Türkiye’nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi konuşan Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, "Biz hukukun herkese lazım olduğunu, adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 12'nci adresi Amasya oldu.

CHP Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla yarın saat 20.30'da Anıt Meydanı'nda gerçekleştirilecek miting için Amasya'da hazırlıklar başladı. Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, mitingden bir gün önce değerlendirmelerde bulunarak, Amasyalıları yarınki mitinge davet etti.

Ekrem İmamoğlu'nun 100 günü aşkın süredir cezaevinde tutulduğunu anımsatan Sevindi, "Ülkemizde bir avukat olarak söylüyorum, tutuklamanın istisna olması gerekirken belediye başkanlarımızın tamamı hemen hemen her hafta bir operasyonla tutuklanarak zindanlara atılmaktadır. Biz hukukun herkese lazım olduğunu, adaletin bir an önce tecelli etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm hemşehrilerimize Amasya'da milletin iradesine sahip çıkmaya davet ediyorum" dedi.

"İYİ NOKTAYA GETİRMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ"

Ülkemizde nisan ayında büyük bir don felaketi yaşadık. Şehir merkezimiz özellikle meyvecilik anlamında çok becerikli ve yetkin durumdayken bu sene hiçbir şekilde ürün alamayacağız. Büyük ekonomik sıkıntılarımız var. Yaklaşık beş milyar gibi bir zarardan bahsediliyor Tarım İl Müdürlüğümüz tarafından. O yüzden üreticilerimiz çok zor durumda. Turizm kentindeyiz. Bu şehri turizm anlamında daha iyi noktaya getirmek için gayret gösteriyoruz. Çalışıyoruz. Genel Başkanımızın buraya gelmesiyle de ülkemizde milyonlar Amasya'yı görecek. Bu anlamda da Başkanımızın gelmesi bile turizm anlamında şehrimize büyük bir katkı sağlayacaktır.

"SIKINTILARIN BİRÇOĞUNDAN KURTULMUŞ NOKTADAYIZ"

Biz hep huzurun kenti Amasya, hoşgörü kenti Amasya olarak söylüyoruz. 31 Mart sonrasında şehirde müthiş bir huzur tesisini yeniden sağladık. Önceki dönemlerde yaşanan sıkıntıların birçoğundan kurtulmuş noktadayız. Şehrimiz daha rahat yaşanılabilir kent haline geldi. Küçük bir Anadolu kentiyiz. Çok büyük ekonomik sıkıntılar yaşıyoruz belediye başkanı olarak, tüm belediye başkanlarımın yaşadığı gibi. Ancak büyük bir aşama kaydettiğimizi düşünüyoruz. Ekonomik olarak rahatladığımız bir dönemdeyiz. Yatırımlarımızın artarak devam edeceği altyapının da devam edeceği bir döneme doğru gidiyoruz inşallah. Milletin istikbalini yine milletin azim ve karar kurtaracak diyen Amasya'da tüm hemşehrilerimizi 20.30'da Yavuz Selim Meydanı'nda Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde milleti, iradesine sahip çıkmaya davet ediyoruz."