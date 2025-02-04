Amasya'da 2 kişinin yaralandığı motosiklet kazası kamerada

AMASYA (AA) - Amasya'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde, O.B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, E.E'nin kullandığı U dönüşü yapmak isteyen 05 AL 355 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan E.O. yaralandı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan E.O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.