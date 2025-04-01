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Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 10:21
  • Giriş: 01.04.2025 10:21
  • Güncelleme: 01.04.2025 10:21
Kaynak: AA
Amasya'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Dörtyol köyü mevkisinde, H.P'nin (56) kullandığı 05 EV 834 plakalı otomobil ile M.E. (37) idaresindeki 16 BPC 420 plakalı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden M.E. ile aracındaki K.E. (36) ve A.T.E. (2) yaralandı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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