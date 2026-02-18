Amasya'da 22 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Amasya'da yeni doğan bebek için ailesi tarafından düzenlenen mevlitte ikram edilen yemekten sonra rahatsızlanan 22 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhcui Mahallesi’nde meydana geldi. Mahalledeki bir evde düzenlenen bebek mevlidine katılan davetlilere tavuklu pilav ikram edildi. Mevlidin ardından 22 kişi mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri nedeniyle rahatsızlandı. Rahatsızlanan kişiler kendi imkanlarıyla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Hastaneye kaldırılan 22 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Torunlarını ve kızını acil servise getiren Selehattin Zengin, “Çocuk için mevlit yapıyorlarmış. Mevlit yemeğine davet etmişler aynı apartmanda oldukları için. Bunlar da gitmişler. Yemek sonrası işte zehirlenme vakası olunca hemen torun haber verdi. Atladık geldik. Şu anda iki serum verdiler. Serumu bitti. Kan tahlillerimizin de sonuçları çıktı. Hocamız tedbir amaçlı biraz bekleteceğini söyledi. Bekliyoruz şu anda” diye konuştu.

AMASYA VALİLİĞİ’NDEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkez Seyhcui Mahallesi’nde bugün (17/02/2026) bir aile tarafından gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programında, ikram edilen tavuklu pilavdan etkilendiği öngörülen, an itibariyle 22 vatandaşımız acil servisimize başvurmuştur. İlgili vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamakta ve tıbbi takip ve tedavileri de yapılmaktadır. Konuyla ilgili adli ve idari inceleme süreci başlatılmıştır. Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz” denildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.