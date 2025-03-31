Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı
Kaynak: AA
AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde 2 otomobil ile servis minibüsünün karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.
Geçit Cami mevkisinde sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 05 AEA 065, 05 BA 668 plakalı otomobiller ile 55 HU 054 plakalı diyaliz hastalarını taşıyan servis minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 11 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Suluova Devlet Hastanesine kaldırıldı.