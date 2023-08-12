Amasya'da 3 aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinden Samsun yönüne giden Muharrem Civan idaresindeki 05 KD 544 plakalı otomobil, Ramazan Paltun yönetimindeki 34 NC 3031 plakalı otomobil ve Seyfi Gümüş'ün kullandığı 34 GV 5768 plakalı hafif ticari araç Kiziroğlu köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada hafif ticari araç sürücüsü Seyfi Gümüş ve kızı Sima Gümüş ile 05 KD 544 plakalı otomobilde bulunan Zühal ve Gülbeyaz Civan yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.