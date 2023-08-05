Amasya'da 3 otomobil çarpıştı: 1'i ağır, 7 yaralı

Amasya'nın Suluova ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun-Amasya kara yolu Suluova kavşağında meydana geldi. Ferhat Uğurlu yönetimindeki 38 AZ 038, Zeynur Toprak yönetimindeki 16 ANS 325 ve Savaş Yalman yönetimindeki 52 AV 971 plakalı otomobiller kavşakta çarpıştı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerle beraber Tuğçe Toprak, Yaşar Doğruel, Ayşe Erdoğan ve Aylin Ecrin Erdoğan yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Suluova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Uğurlu'nun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.