Amasya'da 4,6 büyüklüğünde deprem

Amasya'da saat 17.43'te 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.43'te merkez üssü Amasya'nın Taşova ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas gibi çevre illerde de hissedilen depremin 6,21 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETMEKTEDİR

Amasya Valiliği'nin depremin ardından yaptığı açıklamada herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmediği bildirildi ve "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

ali yerlikaya'dan açıklama: şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya'nın Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Depremin Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas'tan da hissedildiğini belirten Bakan Yerlikaya, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini duyurdu. Yerlikaya, "Amasya Taşova’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" ifadelerini kullandı.