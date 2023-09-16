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Amasya'da 4 katlı binanın çatı katı yandı

Amasya'da 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Ajans Haberleri
  • 16.09.2023 17:38
  • Giriş: 16.09.2023 17:38
  • Güncelleme: 16.09.2023 17:40
Kaynak: DHA
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Amasya'da 4 katlı binanın çatı katı yandı

Şeyhcui Mahallesi Çiğdem Sokak'taki 4 katlı Ersoy Apartmanı'nın çatı katında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahallelinin ihbarıyla, adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

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