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Amasya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 05.11.2024 15:01
  • Giriş: 05.11.2024 15:01
  • Güncelleme: 05.11.2024 15:01
Kaynak: AA
Amasya'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

B.K. idaresindeki 05 KE 808 plakalı otomobil, Saray Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Otomobilde bulunan Hakan Kazabatlı (19) ve Abdussamet Tomak (19) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücü ve araçta bulunan Emir Sefa Kindar, ambulanslarla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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