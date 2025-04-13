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Amasya'da aracı kara saplanan yurttaşı "Kar Kaplanları" kurtardı

Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobiliyle karda mahsur kalan yurttaş, "Kar Kaplanları" olarak anılan İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Ajans Haberleri
  • 13.04.2025 01:41
  • Giriş: 13.04.2025 01:41
  • Güncelleme: 13.04.2025 01:41
Kaynak: ANKA
Amasya'da aracı kara saplanan yurttaşı "Kar Kaplanları" kurtardı

Haber: Rafet ÖZTÜRK 

(AMASYA)- Amasya'nın Taşova ilçesinde otomobiliyle karda mahsur kalan yurttaş, "Kar Kaplanları" olarak anılan İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Korubaşı köyünde, Rıdvan Bulakbaşı isimli bir kişi, kullandığı otomobiliyle karlı yolda mahsur kaldı. Dondurucu soğukta uzun süre yardım bekleyen Bulakbaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım talebinde bulundu.

Amasya İl Özel İdaresine bağlı olarak Taşova’da çalışan Mehmet Keskin ve Alper Yaşar isimli personeller ihbar üzerine harekete geçti. Olay yerine ulaşan ekip, aracı kara saplanan Bulakbaşı'nı kurtardı.

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